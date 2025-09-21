俳優の木村文乃（37）が19日、Instagramを更新。品数豊富な手料理を披露するとともに、子どもの反応を明かすと様々な反響が寄せられている。【映像】木村文乃、2歳我が子の“顔出し”ショットを公開これまでにも、レパートリー豊富な日々の食事をInstagramにアップしてきた木村。料理に向かって手を伸ばす我が子の顔出しショットや、2歳を迎え手巻き寿司の前でピースする姿を投稿すると、「可愛い子見えますね〜」「ぷくぷくし