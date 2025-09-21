「ホワイトソックス３−７パドレス」（２０日、シカゴ）パドレスが逆転勝ち。連敗を２で止めた。先発のダルビッシュ有投手は１−２の４回２／３を６安打２失点で降板。今季５勝目はならず、味方打線が逆転し勝敗はつかなかった。ダルビッシュは打者１９人に７８球を投げ、４奪三振。四死球は０だった。打線は１点を追う二回にメリルが１５号同点ソロ。１−２の六回にはマチャドが同点タイムリー。なおも２死満塁としてオ