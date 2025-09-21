ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫に地元メディアから及第点が与えられている。プレミアリーグ第5節が20日に行われ、ブライトンはトッテナム・ホットスパーと対戦。8分にヤンクバ・ミンテが先制点を決めると、31分にはヤシン・アヤリが追加点を挙げた。それでも、43分に1点を返された後、82分にはオウンゴールから同点弾を許し、2−2のドローに終わった。試合後、選手採点を発表した地元メディア『Sussex World』は、こ