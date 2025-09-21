かつて日本代表の主軸として活躍した本田圭佑。39歳になった現在は現役を続けつつ、様々な活動を展開している。2020年には自ら発起人となり、EDO ALL UNITEDというサッカークラブを創設。EDOは、昨シーズンの関東社会人サッカー大会で2位となり、今シーズンは関東リーグ2部（J6相当）へ昇格した。そして、EDOは20日に行われたCOEDO KAWAGOE F.C.との関東リーグ2部第17節に2-1で勝利。最終節を残して優勝を決めた。本田は「Edo All