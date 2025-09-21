女優の広瀬すず（27）が21日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。10代から第一線で活躍していることへの葛藤を吐露する場面があった。この日は映画「宝島」で共演した俳優の妻夫木聡、監督の大友啓史氏とともに出演。妻夫木が「監督から見てすずはどうですか？」と聞くと、大友監督は「腹の座った女優さんですよね」とキッパリ。広瀬がデビュー13年と聞いて驚く中、妻夫木は「初めて主演やったのってい