■東京2025世界陸上競技選手権大会（21日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手東京世界陸上最終日、リレーの2種目で異例の救済レースが行われて4×400mではアメリカがケニアに勝利し、決勝進出。4×100mでは南アフリカが38秒64と0.3秒届かず決勝進出とはいかなかった。異例中の異例となった2種目での救済レース、前日20日、4×400m予選でアメリカとケニアが同組のザンビアと接触があったために2か