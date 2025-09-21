●ホワイトソックス3−7パドレス○＜現地時間9月20日レート・フィールド＞サンディエゴ・パドレスがホワイトソックスとの敵地カード2戦目に逆転勝利。先発登板したダルビッシュ有投手（39）は5回途中2失点という投球で勝敗付かなかった。雨の降る敵地マウンドに上がったダルビッシュは初回、先頭打者メイドロスを三ゴロ、2番ティールを見逃し三振とテンポよく二死を奪うも、3番モンゴメリーに右前安打。続く4番バル