マイケル・ジャクソンさんの元義理の母でエルヴィス・プレスリーの元妻プリシラ・プレスリーは、マイケルさんを「マニピュレーター」だと非難し、リサ・マリーとの性生活や赤ちゃんの計画について暴露した。英紙サンが２０日、報じた。プリシラは２３日発売の回顧録「ソフトリー、アズ・アイ・リーブ・ユー：ライフ・アフター・エルヴィス（そっとあなたを去る時：エルヴィスの後の人生）」の中で、娘リサ・マリーさんとマイケ