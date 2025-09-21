友人の結婚式や二次会は、同世代の異性と出会う可能性が高い恋愛チャンスの場です。もちろん目立ちすぎる言動は避けたいですが、参加者の女性から「素敵な男性」として印象に残るような振る舞いを心がけたいものです。うまく株を上げれば、後日、新郎新婦が気に入った女性を紹介してくれることもあるかもしれません！そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考にして、「友人の結婚式＆ａｍｐ；二次会