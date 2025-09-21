◆米大リーグレイズ３―６レッドソックス（２０日、米フロリダ州タンパ＝スタインブレナーフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手が２０日（日本時間２１日）、敵地のレイズ戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場し、９回に貴重な適時打を放った。３―３の９回にストーリーの適時打でレッドソックスが勝ち越し。なお１死一、三塁で吉田が打席に入ると、初球を打って二遊間を破る適時打を放ち、チームに５点目をもたらした。