あなたは読めますか？突然ですが、「嘴」という漢字読めますか？この漢字一文字を、いざ読もうとすると、なかなか難しいのではないでしょうか？気になる正解は……「くちばし」でした！「嘴」は、鳥類や一部の魚類、カメなどが持つ口の部分で、硬い角質で覆われている部分を意味します。「カラスが嘴で食べ物をつつく」「愛鳥が嘴で私の指をつついた」……のように使います。「嘴」は「口」に「象」という漢字が組み合わさったもの