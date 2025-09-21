あなたは読めますか？突然ですが、「従容」という漢字読めますか？時代小説や歴史書などで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「しょうよう」でした！「従容」は、ゆったりと落ち着いている様子、または物事に動じない態度、を意味します。「従容として死に臨む」「従容と受け入れる」……のように、泰然とした落ち着きを表現するときに使います。「従」には「したがう」「なりゆ