◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子4×100mリレー決勝のスタートリストが発表されました。前日20日に行われた予選では、2組目に登場した日本は38秒07のタイムで3着。1走から小池祐貴選手、胗田大輝選手、桐生祥秀選手、鵜澤飛羽選手の4人でつなぎ、着順で予選を通過しました。大会最終日21日、大会公式サイトで決勝のスタートリストが発表され、日本は4レーンに決定。2019年のドーハ大会以来、3大会ぶりの