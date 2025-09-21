◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー1広島（20日、東京ドーム）5回75球を投げ、1失点の巨人・横川凱投手が今季2勝目を手にしました。阿部慎之助監督は「初回、何とかゼロで帰ってきてくれたのが、まず流れをつかめたのかなって」と口にしました。5回での降板はこれまでの試合での球数と相手打者の傾向を天秤にかけてのこと。杉内俊哉投手チーフコーチは「だいだいヨコが捕まるイニング、5イニングにいったんで、後は中継ぎでって」と予