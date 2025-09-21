【全国の天気】北日本や北陸、山陰は、昼すぎまで雨が降りやすく、雷を伴うことがあるでしょう。関東から九州は、しだいに高気圧に覆われて、晴れ間が出そうです。【予想最高気温】関東や東海、西日本は、20日より気温が上がり、名古屋で33℃など30℃を超えて、日中は暑くなるでしょう。【週間予報】大阪から那覇です。23日の秋分の日は、晴れて、お出かけ日和になるでしょう。その先も晴れる日が多く、週末にかけて厳しい残暑が続