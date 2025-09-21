【新華社ウルムチ9月21日】中国新疆ウイグル自治区で新エネルギーによる発電が急増している。中国送電大手、国家電網傘下の新疆電力のデータによると、今年の新エネ発電量は9月15日までに1千億キロワット時を突破し、前年同期比17.2％増の1009億4千万キロワット時となった。増加率は総発電の5倍を超え、自治区の発電拡大を主導している。設備容量（発電能力）は8月末時点で1億2900万キロワットに達し、総設備容量の約6割を占め、