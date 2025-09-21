雷雨のため多くの選手がスタートできずにサスペンデッドとなった第2ラウンド＝ピナクルCC（共同）【ロジャーズ（米アーカンソー州）共同】米女子ゴルフのアーカンソー選手権は20日、アーカンソー州ロジャーズのピナクルCC（パー71）で第2ラウンドが行われたが、雷雨のため多くの選手がスタートできずにサスペンデッドとなった。第1ラウンドで63をマークして首位の勝みなみもスタートしていない。