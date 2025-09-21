9〜10月は人事異動などで転勤が増える季節でもあります。株式会社LIFULL（東京都千代田区）が運営する不動産・住宅情報サービス『LIFULL HOME'S』が実施した「転勤者の住まい探し調査」によると、転勤を知ってから引越し当日までの猶予期間は、「1週間以上〜2週間未満」が最多となりました。【グラフ】転勤を知ってから引越し当日までの猶予期間はどのくらいですか？（調査結果を見る）調査は、5年以内に自身の仕事で引越しを伴う