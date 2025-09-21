本来は学びを支えるために借りた奨学金が、むしろ将来の選択肢を狭める要因となっている。こうした背景から、福利厚生の一環として社員の学生時代の奨学金を返済代行する企業が増加している。奨学金の返還を支援する株式会社アクティブアンドカンパニー代表取締役社長の大野順也氏と、奨学金返還支援（代理返還）制度を導入している株式会社INPEXドリリング 営業部の人見茂樹氏に話を聞いた。 【画像】奨学金返還支援