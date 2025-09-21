＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーは最終ラウンドが進行中。全選手がコースに飛び出し、“あつい”戦いが繰り広げられている。【写真】飛ばし屋の暑さ対策2013年の賞金女王で今季初戦の森田理香子は前半インコースを1バーディ・1ボギー。トータルイーブンパー・50位タイで折り返した。1つ伸ばしたイ・ミニョン（韓国