陸上の世界選手権東京大会は２１日、前日の男子４００メートルリレー予選と同１６００メートルリレーの予選でいずれも他チームの妨害を受け、救済対象になった各チームの再レースが行われた。日本を含む８チームが既に決勝進出を決めている４００メートルリレーでは、他国選手との接触でバトンがつながらなかった南アフリカが再レースに挑戦。予選８番手のフランスが記録した３８秒３４のタイムを上回れば、９チーム目として決