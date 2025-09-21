サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で活躍し、日テレ・東京ベレーザに所属する塩越柚歩（しおこし・ゆずほ）選手（27）が2025年9月12日、自身のインスタグラムを更新。タンクトップ×デニムで抜群のスタイルを披露した。「自然にパワーをもらった日」塩越選手は、「自然に癒された日」「自然にパワーをもらった日」とつづり、砂浜でのオフショットを公開している。インスタグラムに投稿された写真では、白いタンクトップと