【新華社杭州9月21日】中国浙江省杭州市にある西湖にこのほど、真っ赤な朝焼けが広がった。湖面一面が朱色に染まり、断橋や遠くの山並み、あずまやが柔らかな光に浮かび上がり、水墨画に色を差したような幻想的な光景となった。