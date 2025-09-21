パワハラ問題で延期大正3（1914）年に創立された宝塚歌劇団の111周年記念式典が、今月1日に兵庫県宝塚市の宝塚大劇場で行われた。【写真を見る】額に黒いやけどの跡が…尊い命が失われた「宝塚パワハラ問題」を物語る証拠写真「本来は110周年を迎えた昨年実施の予定でした。ところが、一昨年9月に宙組所属の劇団員が自殺に追い込まれ、上級生によるいじめやパワハラが明るみに出た。その余波で、1年間延期されていたのです」