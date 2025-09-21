21日午前、名古屋市港区の伊勢湾岸道で車5台が追突する事故があり、複数のけが人が出ています。【映像】現場の様子消防によりますと午前10時頃、伊勢湾岸道下りの名港中央大橋で事故の当事者から「けが人が複数いる」という119番通報がありました。普通乗用車4台とトラック1台が追突事故を起こしたとみられます。けが人は11人いるとみられ、そのうち1人は一時、車内に閉じ込められていましたが、消防により救出されたとい