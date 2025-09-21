◇スウェーデン1部ユールゴーデン1―0マルメ（2025年9月20日スウェーデン・マルメ）ユールゴーデンのU―20日本代表DF小杉啓太（19）が敵地のマルメ戦で決勝アシストを記録して1―0の勝利に貢献した。自陣でボールを持つと、巧みなボールタッチで2人を振り切って前線にパス。受けたFWプリスケがドリブルで持ち上がり、土壇場の後半43分に決勝点を決めた。前節8位のユールゴーデンは勝ち点4差で追っていた5位マルメを直接