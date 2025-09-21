◇インターリーグパドレス7―3ホワイトソックス（2025年9月20日シカゴ）ナ・リーグ首位のドジャースを4ゲーム差で追うパドレスは20日（日本時間21日）、敵地でホワイトソックスと戦い、逆転勝利で連敗を2でストップした。1―2の6回、1死三塁からマチャドが中前に同点打。その後2つの四球で2死満塁の好機をつくると、7番・オハーンが左中間に走者一掃の二塁打を放ち、逆転に成功した。この回打者9人で5得点。集中打でホワ