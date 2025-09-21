能登半島地震の被災地に追い打ちをかけた豪雨から２１日で１年となる。石川県輪島市門前町の中村菊枝さん（当時７５歳）は地震で損壊した七浦（しつら）地区の自宅にいて、氾濫した川の濁流にのまれて亡くなった。１年で２度の自然災害に、同居していた次男の田辺敬典さん（４７）は同じ場所での自宅再建をあきらめ、家族が代々暮らしてきた故郷を離れることを選択した。（金沢支局若松花実）七尾市青葉台町の山あいにある住