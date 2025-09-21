「オリオールズ１−６ヤンキース」（２０日、ボルティモア）ヤンキースが本塁打攻勢で快勝。アーロン・ジャッジ外野手が三回に今季４９号ソロを左越えに放った。昨季は５８本塁打を放っており、２年連続５０本塁打にあと１本に迫った。オリオールズの先発、菅野智之投手は初回２死から連打でピンチを招き、スタントンに先制３ランを被弾。自身メジャー最短の３回６安打４失点で今季９敗目（１０勝）を喫した。