ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、精米所で働いてみた。想像以上に体力勝負な仕事で、過去イチ“ハードな現場”となった。（ライターみやーんZZ）精米所でスキマバイト！まずは「糠の袋詰め」に挑戦氷河期世代の40代おじさんである僕が去年、突如ハマったスキマバイト。今回は精米所でバイトをした際の模様を紹介します。ある日、ス