2025年9月17日、中国メディアの鳳凰WEEKLYは中国の若者の間で「映画館離れ」が進んでいると報じた。記事は、映画チケットオンライン販売大手・猫眼のデータによると、今年の夏休みシーズンに映画館に足を運んだ観客の平均年齢は32．5歳で、21年の27．7歳から5歳近く上昇したと紹介。多くの若者にとって、映画館に行くことは特別な娯楽ではなく、数ある選択肢の一つにすぎなくなっていると指摘した。また、24年時点で中国全土の映画