Image: minimalleather こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。本革リュックはお洒落だけど、通勤で邪魔になる…そんな憂鬱を背負ったまま、今日も満員電車に乗るあなたへささやかな朗報。厚み6cmなのに16インチノートPCも収まる「FLEXIM」が、本革リュックの常識を裏返します。通勤ラッシュでは薄さのありがたみを、帰宅時には軽さの余韻を実感でき