任期満了に伴う岡山市長選が21日告示され、いずれも無所属で、4選を目指す現職大森雅夫氏（71）＝立民、国民推薦＝と、女性団体役員向谷千鳥（67）、元警察官神崎政人（37）、元市会議長浦上雅彦（60）の新人3氏が立候補を届け出た。3期12年の市政運営に対する評価と、新アリーナ建設の是非が主な争点となる。投開票は10月5日。大森氏は第一声で「岡山の人たちのわくわく感を高めていくことが必要だ」と市政継続の必要性を強調