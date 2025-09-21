ワンピースは、一枚サラッと着るだけでコーデが決まる頼れるアイテム。【しまむら】には40・50代にもぴったりなデザインが充実のラインナップ。今回は、季節やシーンに合わせて着こなしをアレンジできるワンピースをご紹介します。好印象を狙えるうえに、コーデの幅も広がりそうです。 上品に決まる着映えワンピ 【しまむら】「MEG*TCPUリブワンピ」\1,639（税込） コーデに迷いがち