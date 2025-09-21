陸上の世界選手権最終日（２１日、東京・国立競技場）の大トリで行われる男子４００メートルリレー決勝の出場国が出そろった。２０日の予選２組で登場した２０２４年パリ五輪銀メダルの南アフリカは、バドンミスによって失格。しかし、世界陸連（ＷＡ）はイタリアとの接触があったと判断したため、２１日午前１０時３３分から予選と同じメンバーで再レースを行った。南アフリカが３８秒３４以上を記録すれば決勝に進出だったが