東京世界陸上最終日陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×100メートルリレーでは、予選で他国の影響を受けて途中棄権となった南アフリカが、異例の単独再レース。決勝進出ラインの38秒34を目指したが、38秒64で届かなかった。20日の予選、日本と同じ2組で駆けた南アフリカは、バトンがつながらずに途中棄権となった。だが、その後に同じく途中棄権となったイタリアの影響を受けたとして、21