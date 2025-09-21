朗読劇『ハロルドとモード』は、ヒロインのモードを演じる黒柳徹子（92）にとってライフワークといえる作品。’20年の初演から毎年上演され続けているが、今年のハロルド役には、Travis Japanの七五三掛龍也（30）が抜擢された。これまで、事務所の仲間たちが演じ継いできたこの役に、どうやって自分なりの“色”を表現するのか。「誰かが支えていないとダメになってしまうような、危うさや繊細さを感じてもらえたらと思います。そ