9月14日、YouTuberのヒカル（34）と”交際0日婚”をした元キャバクラ嬢で実業家の進撃のノア（30）が”オープンマリッジ”を宣言して波紋を呼んでいる。今年5月31日に、結婚を発表した2人は3ヶ月後にヒカルのYouTubeチャンネルに「【報告】2人から皆様に大切な話があります」と題した動画を投稿。ヒカルは「僕たちはオープンマリッジとして、生きていきます。簡単に言いますね。浮気OKです！浮気OKになりました！」と、新しい夫