同時に関節技を決めるOber Eats 東京女子プロレス「WRESTLE PRINCESS VI」大会が20日、東京・大田区総合体育館で行われ、プリンセスタッグ選手権試合で、挑戦者の＜Ober Eats（オーバーイーツ）＞こと上福ゆき＆上原わかな組が、タッグ王者の＜享楽共鳴＞こと中島翔子＆ハイパーミサヲ組を破り王座初戴冠を果たした。ミサヲのスプレー攻撃で目をやられるも、場外での享楽共鳴による自転車攻撃をかわして、ペースを