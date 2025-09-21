女優・松本穂香のスタッフによるＳＮＳが２０日に更新され、未使用カットを公開した。インスタグラムで「ＦＲａＵ１１月号『私のウェルビーイング』に登場しております未使用カット」とつづって、上着、シャツ、パンツをすべてホワイトで仕上げたコーデ姿やマグカップに本をもった生活感あふれるショットをアップした。この投稿には「この可愛さは無敵」「意識高すぎ穂香さん」「一段とお綺麗に」「顔立ち本当に綺麗」な