GPジャンプ男子個人第8戦で優勝した小林陵侑＝バルディフィエメ（共同）【バルディフィエメ（イタリア）共同】来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪のテスト大会を兼ねたノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）ジャンプは20日、イタリアのバルディフィエメで個人第8戦（ヒルサイズ＝HS143メートル）が行われ、男子は小林陵侑が136.5メートル、137メートルの合計280.2点で優勝した。二階堂蓮が4位、中村直幹が8位