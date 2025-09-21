【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）【映像】カーショーが観客席へ「ビッグハグ」感動の瞬間レジェンドとの別れを惜しむかのようにチームメイトたちはハグを繰り返した。大谷翔平投手が所属するドジャースはドジャー・スタジアムでジャイアンツと対戦。勝てばプレーオフ進出を決める大切な一戦だが、先発カーショー投手の本拠最終登板でもあり、5回途中で降板した際にはこの日一番の拍