トルコ警察の検問で、上半身裸の男性がアルコール検査で悪あがきする様子がカメラに捉えられた。男性は検査をごまかすためか、大量の水をがぶ飲みして検査を受けたものの、結果は「基準超え」の判定となった。男性は一時免許停止と罰金処分を受けた。アルコール検査に備え“水ガブ飲み”トルコで撮影されたのは、追跡から逃れたかった人の悪あがきだ。警察官に止められた1台の車から出てきたのは、上半身裸の男性だった。男性は検