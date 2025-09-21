¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¸«¤¨¤ë»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£É×¤Ç¥×¥íÌîµå¡¦Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°¦ºÊÎÁÍý¤ä3ºÐÄ¹½÷¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÄÌî¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë¹â¶¶Åê¼ê¤È·ëº§¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î¤Ë¤Ï¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ