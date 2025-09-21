1年間の放送を駆け抜けた『仮面ライダーガヴ』のテレビシリーズ完結記念特番『クランクアップ！！仮面ライダーガヴ』が、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信開始。まさかのPART2の存在も明らかとなった。9月28日から配信開始となる。【写真】“一家団らん”で仲良しなストマック家PART2では、ストマック家の5人が大集結。塚本高史（ランゴ役）、滝澤諒（ニエルブ役）、千歳まち（グロッタ役）、川先帆々花（※崎＝たつざき／