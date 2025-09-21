「陸上・世界選手権・男子４００メートルリレー救済レース」（２１日、国立競技場）南アフリカが救済レースに臨み、３８秒６４で決勝進出はならなかった。３８秒３４以内の決勝進出条件を満たせなかった。パリ五輪銀メダルの南アフリカは前日２０日の予選２組で１走と２走とバトンがつながらなかった。イタリアの２走と南アフリカの１走が接触したためで、大会は「イタリアと南アフリカが接触アクシデントがあったため、南ア