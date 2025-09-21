メキシコで13日、配送中のトラックが陥没道路に落下する事故が発生。大きな音を立てながら、車体が落下する様子をカメラが捉えた。市長は自ら視察に訪れ、「排水設備の老朽化」が原因である可能性を指摘している。道路陥没にトラックが落下撮影されたのは、陥没した道路に今にも吸い込まれそうなトラックの姿だ。そして次の瞬間、トラックは大きな音を立て、穴の中に落下した。当時、トラックは配送業務中だったという。落下の衝撃