歌手でレーサーの近藤真彦さんが、自身のインスタグラムを更新。驚愕の「サーキット飯」を紹介しました。 【写真を見る】【 近藤真彦 】 「今度は松茸の上にアワビだー！宇宙一のペヤングだー！」豪華サーキット飯を公開近藤真彦さんは「どーだ！まるか食品！」と綴ると、写真をアップ。続けて「今度は松茸の上にアワビだー！宇宙一のペヤングだー！」と、「#サーキット飯」のハッシュタグを添えて綴りました。