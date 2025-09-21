脚本家の三谷幸喜氏（64）が20日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。同局系で中継している「世界陸上」大会アンバサダーを務める女優今田美桜（28）の“特異体質”を紹介したが、本人に即否定された。番組冒頭で、直前まで放送された世界陸上の会場、国立競技場から、スペシャルアンバサダー織田裕二と今田が中継で登場。三谷氏は「今田さん、三谷です。どうもはじめまして」と初対