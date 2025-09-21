◆米大リーグロッキーズ―エンゼルス（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）エンゼルスのＭ・トラウト外野手が２０日（日本時間２１日）、敵地のロッキーズ戦で２２号本塁打を放ち、通算４００号を達成した。２−０で迎えた８回２死。ロッキーズ右腕ヒルに対し、カウント３−１から甘く入ってきたシンカーをフルスイングすると、バックスクリーン左にあっという間に飛び込んだ。打球速度１１４・９マイル（約